Green Bay asegura descanso en playoffs tras vencer a Detroit. Con un gol de campo de Mason Crosby, los Empacadores de Green Bay vencieron de último segundo 23-20 a los Leones de Detroit y aseguraron descansar en la primera jornada de la postemporada de la NFL.

Aaron Rodgers (27-55, 323 yds) lució inusualmente errático durante el encuentro que se disputó en el Ford Field, casa de Detroit, sin embargo, con menos de dos minutos en el reloj y tras haber lanzado apenas su cuarta intercepción del año, guio a su equipo a la victoria con una serie que duró ocho jugadas y recorrió 53 yardas para dejar la mesa servida para que Crosby anotara los puntos ganadores.

