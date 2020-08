Grandes Ligas suspende serie entre Cardenales y Cachorros. Las Grandes Ligas dieron a conocer que la serie de tres partidos entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, a disputarse en el estadio Busch, no se realizará, tras confirmarse tres nuevos casos de COVID-19 en la novena de los Pájaros Rojos.

“La oficina del Comisionado ha sido informada que un integrante del staff y dos jugadores de los Cardenales de San Luis han dado positivo a las muestras recolectadas en los últimos dos días. Por precaución, los juegos entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis en el estadio Busch del sábado 8 de agosto y domingo 9 de agosto han sido pospuestos”, expresó la MLB.

Friday's series opener between the Cubs and Cardinals has been postponed after at least one more positive COVID-19 test in the St. Louis clubhouse, a source confirmed to ESPN.

The Cardinals have not played since July 29 due to positive coronavirus tests. https://t.co/zAnnSpwCBp

— SportsCenter (@SportsCenter) August 7, 2020