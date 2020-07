Grandes Ligas suspende inicio de serie entre Yankees y Phillies. Ante el brote de COVID-19 al interior de los Marlines de Miami, las Grandes Ligas decidieron suspender el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Philadelphia, programado a disputarse esta tarde en el Citizens Bank Park en Philadelphia, en lo que realiza múltiples pruebas de coronavirus.

“Los juegos programados para esta noche entre los Marlines de Miami y los Orioles de Baltimore en el Marlins Park y los Phillies de Philadelphia y los Yankees de Nueva York en el Citizens Bank Park han sido pospuestos mientras las Grandes Ligas conducen pruebas adicionales de COVID-19”, expresó la Gran Carpa en un comunicado de prensa.

Monday's game between the Philadelphia Phillies and the New York Yankees is the second game to be postponed today because of an outbreak of the coronavirus among the Miami Marlins. https://t.co/0RirF7Wvm6

La serie entre los Yankees y Phillies fue postergada en su inicio como una medida de precaución ante el brote de COVID-19 en los Marlines. El equipo de Florida disputó una serie de tres partidos en Philadelphia durante el fin de semana y Nueva York deberá ocupar el mismo clubhouse y dugout que utilizaron los Marlines en el estadio Citizens Bank Park.

Los Phillies se someterán a exámenes de detección del virus SARS-CoV-2 tras darse a conocer el brote entre los jugadores de Miami, su rival del fin de semana. Por su parte, los Marlines permanecerán en la ciudad de Philadelphia, Pensilvania a la espera de los resultados de los nuevos tets que les fueron practicados y que se esperan estén este lunes.

A source confirmed that Miami’s game against the Orioles was canceled after at least eight new players and coaches tested positive for COVID-19.

The Marlins played the Phillies over the weekend. The Yankees are scheduled to play in Philadelphia tonight.https://t.co/1bb8hN37aa

— New York Daily News (@NYDailyNews) July 27, 2020