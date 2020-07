Grandes Ligas revela el calendario de la temporada 2020. Las Grandes Ligas dieron a conocer la tarde de este lunes su calendario para la temporada regular 2020. A través del canal MLB Network, se informó que la campaña abrirá el próximo jueves 23 de julio a las 18:08 horas (centro de México) con el partido entre los Yankees de Nueva York y los vigentes campeones, los Nacionales de Washington.

MLB's regular season begins on July 23rd with two great matchups. pic.twitter.com/jXH6OO8Doc

— MLB (@MLB) July 6, 2020