Grandes Ligas no negociará más con el Sindicato de Jugadores. El Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas anunció que la MLB informó que no responderá a su última contrapropuesta en relación a la temporada 2020. Asimismo, reveló que los directivos de la Gran Carpa no están dispuesto a celebrar un calendario mayor a los 60 juegos que ofreció en su última propuesta a la Asociación de Peloteros.

“MLB ha informado a la Asociación que no responderá a nuestra última propuesta y que no jugará más de 60 juegos. Nuestra Junta Ejecutiva se reunirá en un futuro próximo para determinar los próximos pasos. Es importante destacar que los jugadores siguen comprometidos a volver a trabajar lo antes posible”, expresó el Sindicato a través de un comunicado de prensa.

El miércoles se dio a conocer que Rob Manfred, comisionado de MLB, y Tony Clark, director ejecutivo del Sindicato, se habían reunido para retomar las negociaciones para establecer las condiciones económicas y de calendario para celebrar la campaña 2020, días después de la inesperada postura de la Asociación de Jugadores de romper las pláticas.

Durante su reunión, Manfred ofreció disputar 60 juegos de temporada regular y pagar el 100% del sueldo prorrateado a los peloteros. Además, propuso aumentar la cantidad de equipos participantes en los playoffs durante 2020 y 2021. Bajo este plan, las actividades hubieran arrancado alrededor del 19 de julio y habría culminado la primera parte del calendario el 27 de septiembre.

El Sindicato respondió con una contrapropuesta de 70 juegos y se esperaba que ambas partes llegaran a un punto en el que acordaran los parámetros para arrancar la campaña, tras la pandemia de COVID-19, empero esto no sucederá, de acuerdo a lo adelantado por el Sindicato.

En marzo pasado, ambas partes accedieron a que, en caso de que no se pudiera acordar las condiciones para iniciar con las actividades, Rob Manfred tendría la facultad de unilateralmente de imponer un calendario de juegos que se estipula podría oscilar entre 48 y 55 juegos.

The 30 franchises and MLB have a combined value that runs in the neighborhood of $50 billion. And they aren't scraping up another $150 million to at least make an offer into the middle ground and save the product from continued embarrassment.

