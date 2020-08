Grandes Ligas confirma 29 casos de COVID-19 . Esta tarde, las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores (MLBPA) dieron a conocer de manera conjunta los resultados de la última ronda de pruebas de COVID-19 al interior de la liga. Ambas partes informaron que se han detectado 29 resultados positivos hasta el 30 de junio, la mayoría de ellos pertenecen a los Marlines de Miami.

En total, se han realizado 11,895 tests, por lo que el porcentaje de positividad es de apenas 0.2%. De los casos confirmados, 20 corresponden a jugadores y nueve a miembros del staff de los equipos. Asimismo, se reveló que se han tomado 40,783 pruebas desde el comienzo de los protocolos sanitarios y solamente han existido 58 resultados positivos.

REPORT: Commissioner Rob Manfred is reportedly concerned about the recent COVID cases in the MLB. The Marlins outbreak and schedule delays are cause for concern as the league attempts to operate through the pandemic. https://t.co/Hp1LvRosPF

— 93.7 The Fan (@937theFan) July 31, 2020