Grandes Ligas arrancaría su temporada en julio. Las Grandes Ligas habrían dado un paso importante para llevar a cabo su temporada 2020, la cual no pudo arrancar debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo a ESPN, los directivos de la MLB aprobaron el plan para jugar la campaña y estarían listos para presentarlo al Sindicato de Jugadores, lo cual sucedería este martes.

Según información dada a conocer por ‘The Associated Press’, las acciones darían inicio el fin de semana del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. El calendario regular contaría de 82 juegos, en su mayoría serían partidos entre equipos de la misma división. Mientras que la postemporada contaría con 14 equipos, un incremento de cuatro cupos en relación a 2019.

Previamente, se llevaría a cabo una segunda pretemporada, la primera fue cancelada por la crisis sanitaria el pasado 12 de marzo, a “principios o mediados de junio”.

Grandes Ligas arrancaría su temporada en julio y contaría de 82 partidos

Entre los cambios que se habrían aprobado para la temporada 2020 está la implementación de la regla del bateador designado en la Liga Nacional; el número de peloteros por equipo aumentaría de 26 a 30. Además, no se descarta que las novenas tengan que salir de su casa y llevar a cabo sus compromisos en parques de pelota más chicos, en caso de que no reciban el permiso de las autoridades sanitarias de abrir sus estadios.

Asimismo, el Juego de Estrellas 2020, programado a celebrar en Los Ángeles el 14 de julio, probablemente tendrá que ser suspendido. La propuesta planteada por los propietarios incluye la posibilidad de permitir el acceso de aficionados a los inmuebles en algún punto del calendario, en un principio sería limitado a un cierto número de personas.

La campaña estaba programada a iniciar el pasado 26 de marzo; sin embargo, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció la postergación del arranque hasta que las autoridades permitieran la realización de partidos.

