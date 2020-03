Gran Premio de Bakú nueva víctima del coronavirus. El arranque de la temporada 2020 de la Fórmula 1 tuvo que ser postergado debido a la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Sin embargo, desde el anuncio de la suspensión de su carrera inicial, otras justas han informado que no se podrán llevar a cabo conforme a lo establecido, en precaución al incremento de casos de coronavirus.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY

— Formula 1 (@F1) March 23, 2020