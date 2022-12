Gran clausura del Mundial de Qatar 2022.

El show de Clausura de la Copa del Mundo se realizó en medio de la algarabía de miles de aficionados que hasta ese momento no habían llenado el escenario que albergará la Final de la Copa del Mundo con Argentina y Francia como protagonistas.

Tuvo una duración de unos 15 minutos en los que la música, las tradiciones y vestimentas tradicionales del mundo árabe se hicieron presentes.

En el campo de juego que lucía en perfectas condiciones estuvieron artistas como David y Aisha para cantar su tema Hayya Hayya qjue hizo cantar a los espectadores presentes que hasta ese momento alcanzaban unos 75 mil personas.

Ozuna y Gims que interpretaron Arhbo además de estrellas de las talla de Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal que cantó Light the Sky.

El colofón al evento se dio con un espectáculo pirotécnico en le techo del Lusail que arrancó los aplausos y gritos de la gente que ansiosa esperaba el juego.

Bajo el título “Una noche memorable”, fue el acto que sirvió de prólogo a la gran final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail.

El espectáculo, que comenzó poco más de una hora antes de la final ante algo más de la mitad del aforo del escenario qatarí, tuvo una duración de un cuarto de hora, fue sencillo y la música, como forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de torneo, fue la protagonista.

“Una noche memorable” presentó las canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el Mundial. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretaron Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron Light the Sky.

A la ceremonia asistieron, desde la zona de autoridades, como en la inauguración, el emir Tamim bin Hamad al Thani, su padre Hamad bin Khalifa Al Thani, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como otras personalidades y dirigentes deportivos políticos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, y leyendas del fútbol mundial.

