Gran cierre de año para la veracruzana Hanne Estrada.

Javier Tello/El Dictamen.

El tenis veracruzano ha retomado nuevamente un lugar importante en la escena nacional, y una de las jóvenes figuras que ha aportado a este hecho es sin duda la jovencita Hanne Estrada.

Hanne Estrada Cortés es originaria de Coatzacoalcos pero radica desde hace 6 años ya en Veracruz.

Actualmente la joven atleta cuenta con 13 años de edad pero compite en la categoría de 14 años y menores, donde ocupa el sitio número 1 del ranking nacional aún jugando en su año bajo, situación común en ella, pues a decir su padre Luis Estrada Galeana, cuando participó en las categorías anteriores de 10 y 12 y menores, no llegó a jugar en su año alto pues debido a su nivel competitivo ascendió en ambas a la categoría superior, obteniendo excelentes resultados.

Esto gracias a su sus notables capacidades y aptitudes para este deporte, y aunado al estímulo y apoyo siempre de su familia, siendo este entorno donde inició, ya que en anécdota familiar se menciona que a la edad de 2 años y medio acompañando a sus padres a un entrenamiento de su hermano Paolo, entró a la cancha a pegarle a la pelota, haciéndose notar inmediatamente por el entrenador por sus aptitudes a tan temprana edad, iniciando así pico después entrenamientos y más tarde competencias en las que fue ascendiendo rápidamente en su nivel de juego.

Desde entonces se ha mantenido esforzándose sin parar, a excepción de un lapso de inactividad debido a un accidente que le provocó una fractura de tibia que la mantuvo 6 meses en cama más otros meses de recuperación, pero que no le impidieron continuar una vez recuperada y continuar su ascenso.

Hanne ha tenido excelentes resultados con importantes triunfos este año 2022, ya que participó en varios torneos nacionales como el de Querétaro, San Luis Potosí, considerado como el torneo Infantil-Juvenil más importante en México, y el de Guanajuato, habiendo ganado todos ellos, e incluso no logró participar en 2 nacionales más, ya que fue convocada en las mismas fechas a una gira por Sudamérica, donde obtuvo también excelentes resultados.

Cabe destacar que Hanne no solo es la tenista número 1 de México en la categoría de 14 y menores,, sino también es la número 1 de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe (COTECC) en la misma categoría, lugar obtenido luego de ganar los torneos de Guatemala y Trinidad y Tobago, además de naciones en México que forman parte del circuito de la COTECC.

Acerca de su sentir por sus logros Hanne Estrada comentó, ” Me he sentido muy bien, he tenido varios logros este año, uno de ellos ha sido ir a una gira en Sudamérica y jugar el Premundial” dijo, y agregó, “Siento que estoy bien preparada, voy a ir a jugar 2 ITFs, uno al Salvador y el otro a Guatemala como una preparación para después ir a jugar la Copa America en Orlando” indicó.

Hanne jugará próximamente el Campeonato Internacional Junior de Tenis Eddie Herr, y el ITF Copa América ambos en el estado de Florida en los Estados Unidos, cómo cierre de su exitoso año trenístico, buscando como siempre, poner en alto el nombre de Veracruz y su país México, y demostrando así su gran calidad como apasionada jugadora del deporte blanco aún a su corta edad.

