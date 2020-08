Gran actividad el ajedrez veracruzano.

Javier Tello/El Dictamen.

Rafael Osiris Cazarín Rendón, presidente de la Asociación de Ajedrecistas Veracruzanos informó sobre las varias actividades en las que han intervenido los ajedrecistas veracruzanos.

El dirigente habló sobre las competencias en las que las diversas categorías de los jóvenes jugadores del llamado deporte ciencia han destacado recientemente.

Informó que el sábado 15 de agosto se llevó a cabo el Campeonato Infantil y Juvenil de Ajedrez Rápido en la modalidad 10 + 5.

Éste es preparatorio para los Juegos CONADE 2020, y en etapa regional Veracruz participó en la región 7, representada además por Puebla, Oaxaca y UNAM.

La participación fue en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en las ramas varonil y femenil.

Entre los resultados más destacados estuvo dijo, Primer lugar categoría Sub 10 con Osmar Tadeo Roque Marín, quedando en tercer lugar Eduardo Abraham Hernández Mejía.

También en Sub 10 fenenil Veracruz ganó el 2, 3 con Camila Danaé Porres y Naomi Martinez Valdés, ambas del Club Pedagógico de Poza Rica.

En Sub 12 femenil Primer lugar Justin Abril Cazarín Antelis del Club Imperium de Lerdo de Tejada y Vannia Adguines Serrano del Club Morphy Orizaba.

En Sub 12 varonil Owen Salvador Pérez Blanco obtuvo cuarto lugar además de Adirú Carballo Acevedo con séptimo lugar, ambos del Club Enroque de Xalapa.

Indicó también que el tercer lugar en la categoría Sub 14 femenil correspondió a Fátima Esquivel San Agustín del Club Imperium de Lerdo de Tejada.

Y que además la jugadora Arlette Karim Maldonado obtuvo su clasificación, ella pertenece al Club de Ajedrez de Tuxpan.

Destacó que en Sub 16 varonil el jugador Diego Esquivel San Agustín se proclamó Campeón Regional y Luis Alberto Vázquez Hernández obtuvo el tercer lugar.

Y en la categoría Sub 18 varonil de este evento clasificó Carl Karim Marc Alonso del Club Pedagógico de Poza Rica.

El profesor Cazarín Rendón destacó además la participación de los jóvenes Ajedrecistas veracruzanos en otros 2 importantes eventos.

Uni de estos el 16 de agosto fue el Campeonato Nacional Amateur de rating 1700, 2000 y 2300.

Aquí en Sub 2000 se obtuvo el cuarto lugar de la actuación de Samuel Cruz Ahumada de Coatzacoalcos y Cuauhtémoc Velásquez en Sub 2300 originario de Xalapa.

Y el 17 de agusto la Copa Sonora 2020 donde participaron 1035 ajedrecistas de distintos puntos del país.

Coronándose Veracruz en las categorías Sub 10, Sub 16 y Sub 20 además de un n merecido cuarto lugar en la categoría Sub 12.

Gran actividad el ajedrez veracruzano.

Finalmente de esta manera se palma la intensa actividad que los ajedrecistas veracruzanos mantienen en forma virtual poniendo en alto a nuestro estado y país.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.