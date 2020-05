GP de Austria abrirá la campaña de la Fórmula Uno. Calientan los motores. El Gobierno de Austria aprobó el inicio de la campaña de Fórmula Uno, mismo que se celebrará en el circuito de Spielberg. El banderazo de salida se llevará a cabo el 5 y 12 de julio sin gente en la grada del trazado austriaco.

F1 season finally set to start on July 5 with Austria GP at Red Bull Ring after government give green light https://t.co/9bOXaM68Pg

— The Sun – Motorsport (@SunMotorsport) May 30, 2020