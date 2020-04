Goycochea recuerda el día que jugó para el narco. Sergio Goycochea, héroe de Argentina en la Copa del Mundo de Italia 90, recordó su paso por el balompié colombiano. El portero pampero militó en Millonarios de Bogotá cuando el narco tenía mucho poder el futbol cafetalero.

En esa misma línea, Goycochea compartió una experiencia peculiar. El argentino relata que un día, en un partido de exhibición, se encontró con una ‘montaña’ de dinero ‘regalada’ por un personaje desconocido.

El conductor del programa PH, Andy Kusnetzoff, donde ‘Goyco’ se sinceró, preguntó al portero si el personaje misterioso era Pablo Escobar.

“No era Pablo Escobar. Yo jugaba en Millonarios de Bogotá. ¿Si era un narco? Qué se yo”, la tiró afuera el arquero. “Fuimos a jugar a una casa espectacular, jugamos un partidos, nos atendieron muy bien. Y cuando terminó fuimos a tomar la merienda a la casa… Un sandwich y un juguito de naranja”, continuó narrando Goycochea.

“Estábamos en la merienda y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaban de a uno hasta ahí. Había mucho dinero arriba de la mesa, dólares. Sacó una cantidad, me la dio y me dijo ‘gracias por venir a jugar’. Para la época era un montón de plata; no tiene relación con los números que se manejan ahora”, enfatizó.