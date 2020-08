Goodell se arrepiente de haber ignorado las protestas de Colin Kaepernick. Estados Unidos ha vivido desde hace unos meses protestas por el constante abuso policial que sufren las personas afroamericanas, tema que puso en la palestra nacional Colin Kaepernick desde 2016. El exmariscal de campo de San Francisco intentó traer a la atención a esta situación con una peculiar manifestación que le causó severas críticas e incluso truncó su carrera en la NFL.

Ante los cambios sociales reclamados hoy en día por los norteamericanos, Roger Goodell, comisionado de la NFL, confesó que “debieron haber escuchado antes Kaep. En entrevista con el exjugador de futbol americano Emmanuel Acho, el mandamás de la Liga lamentó no prestar atención al mensaje que mandaba Colin durante la temporada de 2016.

“Ahí es donde debíamos haber escuchado antes. Y ahí es donde debimos haber estado con ellos, entendiendo y descifrando lo que podemos hacer como la NFL”. Declaró Goodell en el programa ‘Uncomfortable Conversations with a Black Man’, conducido por Acho.

El comisionado aseguró que el hecho de que Kaepernick se arrodillara durante el himno nacional no lo hace un “antipatriota”. “Estas no son personas antipatriotas. No son desleales. No están en contra de nuestro ejército De hecho, muchos de esos chicos estuvieron en el ejército, y son de familia militar. Y lo que están tratando de hacer es ejercer su derecho a llamar la atención a algo que necesita ser solucionado”, añadió.

Roger Goodell said that he "wished we had listened earlier" to what Colin Kaepernick was trying to bring attention to when he began kneeling for the national anthem. https://t.co/69FceB5IPj

— SportsCenter (@SportsCenter) August 24, 2020