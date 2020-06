Goleador de la Bundesliga revela porqué no la rompió en la Liga MX. En una Bundesliga eclipsada por Robert Lewandowski en el renglón de los goleadores, sobre un colombiano con pasado en Jaguares de Chiapas. Se trata de Jhon Córdoba. El delantero del Colonia suma 12 dianas en la presente campaña y se ubica cuarto en la tabla de artilleros.

Colonia regresó al máximo circuito del balompié teutón gracias a los goles de Córdoba. En el certamen pasado, Jhon marcó 20 dianas para quedar en el segundo peldaño en la tabla de goleo, solo detrás de su compañero Simon Terodde.

Pese a brillar hoy en día con el conjunto de las ‘cabras’, Córdoba tuvo que picar piedra y en su camino atravesó México para brincar el ‘charco’. En 2012, el cafetalero recaló en las filas de los Jaguares de Chiapas. En su primer semestre en el balompié nacional, disputó 13 partidos, pero solo marcó en una ocasión.

Para el Clausura 2013 Córdoba tuvo minutos limitados. Vio acción en apenas cuatro cotejos y no pudo hacerse presente en el marcador.

“Estuve un año, pero nunca me adapté. Fue la parte más difícil. Me costó. Eso sí, me sirvió para aprender, de todos lados tengo algo que aprendí. Todo eso me ha servido para hacerme como persona y jugador”, señaló en charla con Marca Claro.