Gobierno de España rechaza que la Copa del Rey reciba aficionados

💥 ÚLTIMA HORA | El Ministerio de @SanidadGob no está de acuerdo con que haya público en la Final de la #CopaDelRey



🗣️ Carolina Darias, ministra de sanidad:



❌ “Quiero ser clara y contundente: no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente”



⛔️ “No es el momento” pic.twitter.com/zkINdgHb0u