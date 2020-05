Gobernador de Sinaloa revela nombre del equipo de Mazatlán. Aunque Tv Azteca aún no oficializa la mudanza de Morelia, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó el nombre del equipo que jugará en la ciudad de Sinaloa, a partir del Apertura 2020. El mandatario reveló que la franquicia no se llamará Delfines, como se rumoró hace algunos días, sino que será conocida como ‘Mazatlán FC’.

Como RÉCORD lo adelantó, Mazatlán FC es el nombre del nuevo equipo de la Liga MXhttps://t.co/adZfFt8KKn — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 27, 2020

“Mazatlán se va a llamar, hay un rollo que según será Delfines. Eso no es cierto, eso ya está definido, se va a llamar Mazatlán FC, en dos semanas vamos a saber todo, no está confirmado todavía”, declaró Ordaz Coppel en entrevista con el portal ‘Línea Directa’.

Asimismo, el gobernador de Sinaloa informó que la franquicia continuará como propiedad de Tv Azteca, por lo que descartó que sea el estado el que vaya a administrar a esta escuadra. “De aquí en dos semanas, esto no es del gobierno, el estadio sí, pero el equipo no. No puede ser propiedad de gobierno, ya tienen dueño, que es TV Azteca, ellos son los dueños. Habría que comercializar muchas cosas y buscarían sumar empresarios, imagínate estarías en TV todo el año”.

Por último, Quirino Ordaz develó que desde tiempo atrás buscaban llevar un equipo de primera división al estado de Sinaloa y detalló que tuvieron negociaciones para trasladar a Lobos Buap y a los Gallos Blancos de Querétaro al puerto mazatleco.

“No se va a llamar Delfines. Eso ya está decidido. Se va a llamar… Mazatlán FC. En 2 semanas vamos a saber” declaró el gober @QuirinoOC pic.twitter.com/Da1B1VywVu — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) May 27, 2020

“La Liga en Ascenso dejó de ser, ahora dicen que en dos años o cinco, entre que son peras y son manzanas, y que no va a ver ventas de plazas, pues tuvimos que buscar a un equipo actual con deseos de mudarse, buscamos a varios equipos, siempre mostraron interés, vino hasta Angélica Fuentes. Lobos BUAP manifestó intención, al igual que Querétaro”, concluyó.

¡QUE SIEMPRE NO! 😯🇲🇽 Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, confirmó en entrevista con Línea Directa que el nuevo equipo de primera división no se llamará Delfines de Mazatlan, le pondrán Mazatlán FC El equipo seguirá siendo de TV Azteca y no del gobierno de Sinaloa pic.twitter.com/BRclaj6v7J — Analistas (@_Analistas) May 27, 2020

Hasta el momento, Tv Azteca no ha informado sobre el cambio de sede de Monarcas. Mientras tanto, en Morelia, la afición de este conjunto se ha manifestado en las calles por la inminente salida de su escuadra.

