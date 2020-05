Giroud renueva contrato con el Chelsea por un año más.

El francés continuará su carrera en ‘Los Blues’.

El Chelsea anunció la extensión de contrato para la temporada 2020/2021 del delantero francés Olivier Giroud, de 33 años y campeón del mundo con su selección en 2018.

El contrato del galo con los londinenses expiraba al término de la presente temporada, pero el Chelsea ha decidido ampliarlo por un año.

“Estoy encantado de continuar mi viaje y aventura en el Chelsea. No puedo esperar para estar de vuelta jugando y disfrutando del fútbol con mis compañeros”.

“Espero con ganas vestirme la camiseta del Chelsea de nuevo, cuando sea seguro hacerlo”, dijo Giroud, en declaraciones a la página oficial del club.

Giroud fichó por el Chelsea en enero de 2018 y, desde entonces, ha jugado 76 encuentros y ha marcado 21 goles con el equipo londinense.

El mes pasado se tomó una opción para extender el contrato del delantero por un año, asegurando que su estadía de dos años y medio en Stamford Bridge, que debía finalizar al finalizar la campaña actual, continuará.

Antes de la pausa en la temporada debido a la pandemia, Giroud había enfatizado nuevamente su importancia para el escuadrón al asumir la responsabilidad de liderar el ataque con Tammy Abraham herido y hacer una contribución significativa, especialmente cuando encontró la red de manera experta.

Abrió el marcador en una victoria contra el Tottenham en febrero, y ayudó a noquear al Liverpool de la Copa FA al mes siguiente.

