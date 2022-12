Giroud habla de la llamada de Gignac desde México.

Oliver Giroud, quien se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Francia con 52 tantos, habló sobre la llamada que recibió por parte de André-Pierre Gignac tras anotar ante Polonia y encaminar a su equipo a los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022.

La ahora leyenda de la selección francesa reconoció que no pudo contestar muchas de las llamadas, pero que le dio prioridad a la del delantero de Tigres al ser su gran amigo, pues dijo que quería ver su cara al compartir su emoción.

“Él me llamo y no tuve mucho tiempo de contestar todas las llamadas, así que tomé la llamada en FaceTime y quería ver su cara y eso me hizo pensar en el chico de 26 años que empezó con él, es un amigo que quiero mucho y fue genial cuando le felicitó en FaceTime y fue una gran sorpresa cuando me llamó porque no lo esperaba”, comentó sobre el jugador de los Tigres, con quien jugó en la Selección de Francia.

El delantero del AC Milan que estaba empatado con Thierry Henry, quien en su etapa en activo consiguió marcar 51 anotaciones con los galos, aseguró que se siente muy feliz después de alcanzar el récord y su único objetivo es ayudar a la selección francesa.

“Este récord me recuerda todo lo que he pasado con el equipo de Francia, es una esperanza para todos los que quieren triunfar, para los jóvenes, para las mujeres. Me gustaría que otros jugadores sepan que pueden hacerlo, tienes que ser paciente y creer en las características que tienes, ser resiliente y no parar. Quiero seguir aportando, este gol 52 me hace muy feliz y tengo la oportunidad de poder ayudar al equipo, avanzar y eso es muy importante para mí”, dijo.

Guy Stéphan, segundo entrenador de Francia, estuvo en representación de Didier Deschamps en la conferencia de prensa y fue cuestionado sobre Oliver Giroud, al cual se refirió sólo con elogios y sobre qué aporta al grupo.

“Es el mejor anotador de goles que tenemos, es un luchador, tiene un carácter fuerte y a pesar de que ha tenido un difícil camino siempre ha avanzado. Está muy feliz de dónde está y transmite que es un jugador alegre a todo el grupo”, aseguró Guy Stéphan.

“Hay una gran complicidad entre Mbappé y Giroud, es muy fuerte y está muy presente. A Giroud le gusta estar muy bien con todos sus compañeros y son dos muy buenos jugadores que se conocen muy bien”, agregó.

Cabe destacar que Francia enfrentará a Inglaterra en el Estadio Al Bayt este sábado en Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022 con la esperanza de avanzar a las Semifinales.

