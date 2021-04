Giovani Straffon llega a Manchester y busca cetro mundial.

El boxeador de Ciudad Isla, Veracruz Giovani “Impacto” Straffon buscará adjudicarse el título mundial de peso ligero IBO, este primero de mayo cuando enfrente al británico, James Tennyson, en el Manchester Evening News Arena.

El veracruzano platicó con El Dictamen antes de viajar desde la Ciudad de México, en donde voló a Amsterda. Después con el destino final de Manchester, Inglaterra, en donde ese domingo ya se instaló para empezar a adaptarse de cara al combate.

Straffon es un púgil oriundo de Isla, Veracruz y tras varios años en su andar en el pugilismo profesional se le presenta esta gran oportunidad, en donde busca ser el tercer boxeador de la entidad en conquistar un campeonato mundial.

Cabe recordar que los dos campeones anteriores fueron Cruz “Cucho” Carbajal y Tomás “Gusano” Rojas.

Giovanni suma un récord de 23 peleas ganadas (con 16 nocauts), 3 derrotas sufridas y acumula un empate; a sus 27 años de edad.

“Los sueños se cumplen y hoy bendito Dios se me abrió la oportunidad que vengo soñando hace 11 años. Mucha gente me dijo loco, muchos me negaron el apoyo, y crean que les agradezco de todo corazón que lo hicieran, porque me aferré tanto a mis sueños que hoy se hacen una realidad”. Publicó el boxeador veracruzano, en redes sociales.

El suicida isleño, Giovanni ‘Impacto’ Straffon cerró su preparación en el gimnasio Miura Boxing Gym de la Ciudad de México. En donde tiró 15 rounds de sparring con 3 compañeros distintos y está listo para enfrentar a James Tennyson por el campeonato mundial ligero IBO en Manchester el sábado primero de mayo.

Impacto Straffon agradeció a mucha gente que le ha apoyado, no solo a su equipo Miura Boxing, sino a su mamá Ana Mildred Straffon Martínez, su padre Vicente Velasco Toto, a su hija Ambar. “Mi pequeña Luciana, a mi esposa Ivanna Celaya”, a su hermano y también boxeador profesional Jesús “Pegasso” Straffon”.

Finalmente dijo que va a dar lo mejor de si. “Voy a traerme el cinturón a como dé lugar, voy a morir en la raya y me lo voy a traer, gracias a todos por apoyarme, primero Dios este primero de mayo voy a hacer historia”.

