Giovani dos Santos confiesa que no ha jugado bien en América. A casi un año de la llegada de Giovani dos Santos de América, el jugador no ha podido explotar su talento y potencial debido a múltiples factores. Ya sean las lesiones o baja de juego, el campeón del mundo Sub-17 en 2005 no ha sido el elemento que esperaban los aficionados del club e incluso el atacante lo reconoció en una charla con la prensa.

Giovani dos Santos considera que las lesiones no lo han dejado mostrar su nivel más alto en América 🦅 😦 https://t.co/sXCjJkiiIv pic.twitter.com/sbFrrIkbGa — La Afición (@laaficion) April 24, 2020

En conferencia de prensa, dos Santos señaló que no ha estado a la altura de las Águilas y culpó a las lesiones por su falta de ritmo de juego y por ende de resultados en la cancha.

😎🤘"EL MEJOR DE LA HISTORIA DEL FUTBOL MEXICANO ES MIGUEL HERRERA"#CentralFOX Giovani dos Santos fue tajante sobre la calidad de 'Piojo' (América) para el balompié nacional: Vía @crh_oficial pic.twitter.com/rpM0BJhADm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 24, 2020

“Soy autocrítico. Las expectativas hacia mí son altas, estoy en un club grande como América y siempre se le exige lo mejor a un jugador. Me queda mucho por darle a este club, no ha sido un año fácil para mí por todo lo que me ha pasado con lesiones que me han cortado el ritmo”, aseguró el delantero.

Asimismo, Gio confesó que está confiado en poder revertir esta situación y expresó que espera poder demostrar su talento futbolístico en el tiempo que le resta de contrato con los Azulcremas. “Sé de mi capacidad y lo que le puedo dar al club, con el trabajo que estoy haciendo y el apoyo del club las cosas me saldrán mejor en el tiempo que me queda aquí”, agregó.

Giovani dos Santos admite deuda con las Águilashttps://t.co/HMOSJlhXfl pic.twitter.com/TBHPVg0VmT — Diario de Colima (@Diario_deColima) April 24, 2020

Por último, el ex seleccionado nacional por México recordó todos los eventos que ha pasado en el último año y que identifica como la razón por la que no ha podido brindar una mejor versión de sí para su entrenador y sus compañeros.

▶ En América estamos listos para jugar dobles jornadas: Giovani dos Santos https://t.co/FLRNBt9OSO pic.twitter.com/3rggtMKqgb — Milenio (@Milenio) April 24, 2020

“La verdad creo que ha sido un año complicado en ese sentido. Cada vez que llegaba a encontrar mi mejor versión siempre pasaban cosas fuera de mi alcance como lesiones, eso me ha frenado”, finalizó.

