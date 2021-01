Gimnasta no percibe incendio al perder olfato por COVID-19.

La campeona olímpica rusa en gimnasia rítmica, Daria Shkurikhina, tuvo un mal inicio del 2021 tras perder su departamento en un incendio del cual no se percató debido a que perdió el olfato como consecuencia de haber estado contagiada del covid-19.

En publicación en el portal del periodista Paco Zea de Imagen Televisión, informan que Shkurikhina, quien fue campeona olímpica en Beijing 2008 en la modalidad de gimnasia rítmica por conjuntos, triple oro en el Mundial de Grecia 2007 y pentacampeona de Europa.

La gimnasta rusa expresó su tristeza tras haber perdido su hogar y percatarse que puso en riesgo a los demás habitantes del edificio donde vivía.

“Simplemente no tengo palabras. Entiendo que he puesto a la gente en peligro y que tengo la culpa. He sido muy estúpida. Lo principal es que todos están vivos. Todavía estoy en estado de shock”, aseguró a la agencia rusa East2West.

Daria Shkurikhina explicó que el incendió fue provocado por una vela que encendió para celebrar la Navidad Ortodoxa y que sus mascotas -un gato y una chinchilla- tiraron mientras se encontraba en la cocina.

Dijo que no se percató debido a la perdida de olfato de la cual fue víctima tras haberse contagiado de coronavirus.

“Encendí una vela y me fui a la cocina. Luego vi humo por el techo, pero ya no podía hacer nada. Ahora entiendo que dejar un fuego abierto sin vigilancia es muy estúpido, pero nada se puede cambiar. Hay aprender de los errores”, expresó.

Para su fortuna logró salir corriendo para avisar a sus vecinos, quienes llamaron a los bomberos para sofocar el incendio. El fuego dejó el departamento casi calcinado y logró afectar algunas de las viviendas colindantes.

La gimnasta, quien subió una conmovedora foto a redes sociales donde muestra su medalla olímpica intacta con el departamento calcinado de fondo, asegura que ha recibido amenazas por su descuido y que se encuentra buscando un nuevo lugar para vivir.

