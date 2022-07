Giménez acepta posibilidad de ir a Feyenoord.

El delantero de La Máquina dijo que el traspaso al futbol de Países Bajos “no es seguro”, pero el reto será emocionante.

En entrevista para TUDN Santiago Giménez habló después del partido de Cruz Azul frente a Puebla, sobre su posible salida al Feyenoord de Países Bajos.

El autor del doblete de ‘La Maquina’ mencionó que por ahora no es nada seguro, pero que mantiene el sueño europeo intacto.

“El sueño europeo siempre está intacto hasta que yo no saque un pie de este club, bueno ni afuera voy a dejar de defender este club a muerte, todavía no hay nada seguro por lo tanto estoy aquí, me voy a partir la madre aquí” , mencionó.

Checo Pérez pierde el podio en el GP de Francia

Halcones de Xalapa pierde serie contra Chihuahua

Recalcó que la posibilidad de salir, pero aún no sabe si cual será su último partido. “Sí, claro hay posibilidades. La verdad como puede ser el último como no, no es nada seguro. La verdad le tengo un cariño enorme a Cruz Azul, hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya

se decide todo”, concluyó.

El futbolista mexicano ha estado en el Cruz Azul desde que tiene10 años, por lo que es difícil pensar en su salida

“Desde los 10 años que estoy aquí, es el club que amo. La verdad me pone muy triste tener que salir, aunque no hay nada seguro, para mí es emocionante”, declaró el futbolista.

Santiago Giménez acepta posibilidad de jugar en Feyenoord.

“No hay nada seguro todavía, no me gusta hablar antes de tiempo, así que primero estoy concentrado aquí y la liga holandesa es una gran liga que espero me vaya bien”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ