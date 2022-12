Gilberto Peña y Erick Morales los finalistas.

Ryan Terry y Guillermo Farías jugarán por el tercer lugar.

El mexicano Gilberto Peña y el puertorriqueño Erick Morales avanzaron a la final del primer México Mid-Amateur tras superar una larga y fría jornada de juego este sábado en el Club Campestre Monterrey.

Peña, quien inició la etapa Match Play sembrado en el decimocuarto sitio, venció a Diego Salas por 1 arriba en su duelo de cuartos de final. Posteriormente, se encontró con el estadounidense Ryan Terry, quien llegaba como No. 2 en la clasificación. Sin embargo, el jugador del Club Campestre de León logró quedarse con la victoria por 3&2.

Erick-Morales-y-Guillermo-Fariìas

“Si no tuviera a mi caddie me hubieran sacado en la primera ronda. Me dice que esto es como una pelea de box, que tengo que soltar golpe tras golpe y no soltar el pie del acelerador”, afirmó el guanajuatense.

Guillermo Farías elimina al sembrado No.1

Roberto Matosas: Humanidad Común

Por su parte, Morales, sembrado No. 4, derrotó por 5&4 a Rodrigo Vázquez, del Club de Golf México, en su partido de cuartos de final. Por la tarde, se encontró con Guillermo Farías, favorito local, quien lo obligó a mostrar su mejor para lograr la victoria.

Esa semifinal fue la más espectacular, ya que ambos se habían dejado oportunidad para birdie en el hoyo 18 y ambos embocaron de más de cinco metros para extender el juego. En el hoyo 19, Farías y Morales nuevamente tuvieron oportunidad de birdie, pero sólo el puertorriqueño logró concretarla.

Gilberto Peña.

“No había metido un putt en todo el día, me quedó un putt como de 25 pies, pensé que uno tenía que entrar y afortunadamente se metió ese. Después él metió el suyo que estaba lejos también, así que fue un momento muy especial”, aseguró el jugador de TPC Dorado Beach.

Este domingo a partir de las 7:50, hora local, se llevará a cabo la gran final, que decidirá al primer campeón del México Mid-Amateur.

Gilberto Peña con sucaddie

La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Unifin, Conade, Hertz, Aeroméxico y TaylorMade por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del México Mid-Amateur.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ