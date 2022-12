Gilberto Peña, Campeón del México Mid-Amateur.

El golfista de León derrotó en 20 hoyos a Erick Morales.

En una semana de ensueño en la que ganó los cinco partidos que disputó, el guanajuatense Gilberto Peña logró la victoria en la primera edición del México Mid-Amateur, evento que cerró el calendario del Comité de Torneos de la Federación Mexicana de Golf y que se celebró en el Club Campestre Monterrey.

Soportando el cansancio de cinco días de golf en las bajas temperaturas de la capital de Nuevo León, el golfista de 25 años se impuso en 20 hoyos al puertorriqueño Erick Morales, ante la mirada del público local.

Erick Morales, Gilberto Peña y Guillermo Farías

“Fue un torneo que se jugó de oreja a oreja. Con la cabeza. Sabía que tenía que hacer muchos birdies y no podía cometer errores. Fue un día largo y muy estresante, pero lo disfruté. Si no se disfrutan estas situaciones, ¿para que juegas?”, aseguró el jugador del Club Campestre de León.

El partido para definir al campeón del México Mid-Amateur fue una verdadera fiesta de golf. Entre los dos jugadores lograron combinar un total de 15 birdies, en sus primeros 18 hoyos.

Morales, de 39 años, llegó al corto par-4 del 17 uno arriba, pero fue en el green de ese hoyo donde Peña hizo uno de sus golpes más espectaculares al sacar la pelota de la trampa y dejarla a menos de dos metros para llevarse el birdie.

Podio de Ximena Juárez en Campeonato Nacional

Mexicah UDC, Campeón de la Liga LEEFA

“Me considero un buen jugador de bunker y me siento muy cómodo cuando hago esos tiros. Ayer me quedó el mismo golpe con diferente bandera y la dejé dada. Hoy me quedó un tiro más fácil porque la bandera estaba entre dos lomas que me iban a ayudar”.

Luego de que ninguno de los jugadores se llevara el birdie en el par-5 del 18, volvieron a ese mismo tee, pero nuevamente ninguno consiguió sacar ventaja.

El segundo hoyo de desempate fue el par-4 del 15, donde Morales erró su golpe de salida hacia la izquierda y su segundo impacto hacia la trampa de la derecha para después no embocar para par. de esta manera, le concedió el hoyo a Peña, quien tenía un putt para par de menos de un metro.

Gilberto Peña, Campeón del México Mid-Amateur

El triunfo le otorga a Gilberto Peña una exención para participar en el Campeonato Nacional Amateur 2023, en el Devil’s Elbow Invitational Mid-Amateur 2023 y una invitación para disputar la Calificación del U.S. Mid-Amateur que se jugará en México el próximo año.

La Federación Mexicana de Golf agradece el apoyo de sus patrocinadores Unifin, Conade, Hertz, Aeroméxico y TaylorMade por impulsar el golf mexicano y hacer posible la exitosa realización del México Mid-Amateur.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ