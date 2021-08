Gignac se perderá al menos tres semanas por una fractura. A través de sus redes sociales, André-Pierre Gignac dio a conocer que sufrió una lesión, aunque no reveló en qué parte de su cuerpo, por lo que se perderá al menos tres semanas del Apertura 2021. El francés mandó ánimos a sus compañeros durante su ausencia y dejó entrever que volverá durante este torneo.

🚨 Gignac podría perderse medio torneo, incluyendo el clásico. 🏥



Se espera que esté de vuelta entre la jornada 9 y 11



A prender las veladoras 🕯️ pic.twitter.com/Q88ux6cvsS — 𝐳 𝐢 𝐳 𝐨 𝐔 sin Gignac y sin defensa (@ZizouDeLaU) August 15, 2021

“Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo esta semana contra León!! Una pequeña fractura no me vencerá. Keep smiling. Vamos mis Tigres”, escribió el delantero francés.

Con mucho ÁNIMO saldré de esta!! El reto es estar listo la semana contra León!! Una pequeñita fractura no me vencerá 👊🏻💪🏻 Keep Smiling 😁 Vamos mis @TigresOficial pic.twitter.com/PaJZLgZ9Xj — Gignac Andre-pierre (@10APG) August 15, 2021

Gignac acompañó su breve texto con una foto suya recostado en un mueble, vestido de manera casual. En la imagen se aprecia que porta un guante de boxeo color amarillo con una carita sonriente, pero no muestra la zona en la que sufrió su lastimadura.

Gignac se perderá al menos tres semanas por una fractura en su peroné derecho

Minutos más tarde, los Tigres confirmaron que la lesión que sufrió Gignac fue en el peroné derecho. “El Club Tigres informa que después de una evaluación a nuestro jugador André-Pierre Gignac se encontró una pequeña avulsión en el peroné derecho. Su pronóstico de recuperación va de dos a tres semanas”, detalló el equipo.

▶️ REPORTE MÉDICO



📌 El Club Tigres informa que después de una evaluación a nuestro jugador @10APG se encontró una pequeña avulsión en el peroné derecho. Su pronóstico de recuperación va de dos a tres semanas.@christusmx Hospital Alta Especialidad#EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/a86GlVadmf — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) August 15, 2021

André-Pierre Gignac participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección de Francia y se perdió las primeras dos jornadas del Apertura 2021. Sin embargo, los últimos dos juegos causó baja debido a una lesión de tobillo. En el panorama más optimista, el Bómboro podría estar de vuelta en el juego de fecha 8 ante León.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen