El delantero francés de Tigres en la Liga BBVA MX, André-Pierre Gignac, sigue enamorado de México y quiere hacer su vida en nuestro país, pero además, su visión a futuro incluye dirigir y ser exigente, como su referente más inmediato, el ‘Tuca’ Ferreti.

En una conferencia de prensa concedida en Japón, el atacante francés que refuerza a su selección que participará en Tokyo 2020 hablo de México, su hambre por el gol y sus pretensiones a futuro.

A pesar de que su contrato aún es largo, tiene claro que quiere seguir en México y no descarta dirigir.”Comenzaré los diplomas el año que viene en México y veré en Francia qué hacer en Clairefontaine”, comentó el jugador.

“Me gusta (la dirección técnica) y creo que lo tengo en la sangre, voy a ser un entrenador muy exigente”. Destacó quien tiene en Ricardo ‘Tuca’ Ferreti la mejor referencia sobre lo que un entrenador puede pedir a sus jugadores.

“Quiero jugar diez años para los Tigres, parar a los 39 y si es posible ir al club”, destacó André-Pierre.

Sobre México, tiene una idea muy clara de sus sensaciones, “ha cambiado totalmente mi perspectiva, quiero anclarme allí (en México)”.

“La vida es increíble, experimento algo todos los días que es sensacional”, comentó el francés.

“Como jugador, tengo la posibilidad de marcar muchos goles, nunca menos de 20 por temporada”, dijo Gignac, “y quiero seguir”.

“Me han extendido (el contrato) por tres años y no he terminado”, dijo, “el club se dio cuenta de esto porque de lo contrario no me habrían ofrecido un contrato tan largo”, aseguró.

En el aspecto familiar también tiene una idea de lo que encontró en México y que le hace pensar en permanecer en el país que lo recibió desde 2015.

Gignac mantiene la mira en su futuro con Tigres.

“Mis hijos hablan tres idiomas, francés, inglés y español. Es bastante mágico, es un pasaporte de por vida”.

