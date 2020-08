Gignac festeja la derrota de PSG en la final de la Champions League. PSG se quedó corto en su intento de levantar el título de la Champions League al caer 0-1 en la final ante Bayern Múnich. La derrota de los parisinos fue un golpe doloroso para todos los aficionados de este equipo, pero fue motivo de festejo y alegría para todos aquellos que son detractores de esta escuadra.

¿Por qué festejan los hinchas de Marsella🇫🇷?

❌55/56: Reims 3-4 vs Real Madrid

❌58/59: Reims 0-2 vs Real Madrid

❌75/76: S.Etienne 0-1 vs B.Munich

❌90/91: Marsella (pen) vs Estrella Roja

✅92/93: Marsella 1-0 vs Milan

❌03/04: Monaco 0-3 vs Porto

❌19/20: PSG 0-1 vs B.Munich pic.twitter.com/g0oB7krd66

— VarskySports (@VarskySports) August 23, 2020