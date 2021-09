Gignac descarta ser indispensable para Tigres

#Tigres | GIGNAC NO ES TODO 👇



André-Pierre Gignac, delantero de Tigres: “Nunca creí en una dependencia de un solo jugador, no soy Superman, no me voy a quitar tres jugadores para meter goles, soy un finalizador, ahorita el equipo lo está haciendo muy bien”. pic.twitter.com/Vz82TNosfs