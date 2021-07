Gignac critica a Francia tras su eliminación en Tokio 2020. Francia se despidió del torneo de futbol olímpico este miércoles al ser goleado por Japón, en el cierre de la actividad del grupo A. Tras el fracaso de los galos, André-Pierre Gignac aseguró que el equipo de Les Bleus no fue armado para ganar medalla, a diferencia de México, al que señaló de apostar por todo.

🇫🇷El cuadro galo, encabezado por Gignac, cayó 4-0 ante Japón y quedó eliminado de #Tokyo2020 pic.twitter.com/WAEVKG2utv — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) July 28, 2021

“Fue complicado de la A a la Z, hay que decir lo que es. Lo intentamos, lo dimos todo, pero los equipos están preparados, colectiva y físicamente. No hay excusas, pero hoy vimos a un equipo que quiere ganar los Juegos, y que trajo un grupo grande, como lo hizo México”, declaró al término del juego.

🇫🇷 Francia perdió 4-0 ante Japón y quedó afuera en 1° ronda de los #JuegosOlimpicos



⚽️ Gignac, que hizo 4 de los 5 goles de su equipo en el certamen, realizó una dura autocrítica: "Cuando te hacen once goles no es fácil. Y vimos que tomarse los Juegos en serio es importante". pic.twitter.com/auGZwxq3r2 — Diario Olé (@DiarioOle) July 28, 2021

El delantero de los Tigres tuvo autocrítica y señaló que Francia enfrentó a mejores rivales en la fase de grupo. “Cuando te tomas once goles, no es fácil, y hemos visto que tomarse los Juegos en serio es importante. Duele, porque este grupo quiere y da muchas cosas, y al final no hay nada para nosotros porque los demás son mejores”, agregó.

El Bómboro expresó su tristeza por la pronta eliminación de Francia, pero se mostró feliz por haber participado en el único torneo importante que le faltaba a nivel selección. “Estoy orgulloso de haber hecho esta aventura con estos chicos, realmente lo dimos todo, pero el paso fue demasiado alto para nosotros. Siempre habrá una decepción porque cuando eres un competidor, quieres romper todo y al menos competir”, concluyó.

FRANCIA NO QUISO LA MEDALLA: GIGNAC #Gignac aseguró que era difícil competir tras los problemas que tuvieron para armar la plantilla ante el rechazo de los clubes para prestar a los jugadores, no como lo hizo #México, que se ve quieren medalla este verano.#ResidentesFutbol pic.twitter.com/hMqerq1HRs — Residentes del Fútbol (@residentefutbol) July 28, 2021

André-Pierre Gignac marcó cuatro de los cinco goles que marcó Francia durante el torneo de futbol en Tokio 2020.

