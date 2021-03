Gignac afirma que en México tiene una mejor calidad de vida que en Francia. André-Pierre Gignac garantizó que se retirará como jugador de los Tigres, después de que firmara hace algunas semanas su renovación de contrato. A pesar de que en 2024 podría quedar libre y elegir regresar a su patria, el Bómboro adelantó que se quedará a vivir en México debido a que le brinda una calidad que no podría tener en Francia.

'México me ofrece una calidad de vida que no puedo tener en Francia'; Gignac

“Pedí la ciudadanía mexicana, pero todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia”, declaró en entrevista con la cadena RMC.

Gignac sobre su naturalización como mexicano: "Quiero tener la misma doble nacionalidad que mis hijos, los 2 últimos son franceses y mexicanos, quiero ser como ellos.

Estoy muy orgulloso de ser francés, pero quiero tener la misma doble nacionalidad que mis hijos"

Asimismo, Gignac reiteró que desea formar parte de la directiva de los Universitarios una vez que haya colgado los botines. “El plan es quedarme en Tigres después de retirarme y e ir subiendo escalones en el club, ir paso a paso”, añadió el goleador de los Felinos, quien no descartó entrenar a este club.

André-Pierre Gignac aclara si regresa a la selección de Francia

Por último, André-Pierre Gignac descartó que vaya a regresar a Marsella, el club con el que saltó a la fama en Francia, para retirarse y recordó que ese equipo cuenta con Darío Benedetto, por lo que no tendría cabida en la plantilla.

André Pierre-Gignac, en una entrevista a RMC Sport: "Antes de fichar por el OM, rechacé al Valencia y al Liverpool. El Valencia intentó convencerme enviándome un avión con un buen jamón. Te daban ganas de ir con un buen jamón ibérico, pero finalmente me negué".



Tremendo. pic.twitter.com/6LnfAb4vdl — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) March 23, 2021

“No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional, un pie izquierdo excepcional. Dispara desde la distancia. El problema es que llegó en un momento en que Marsella está en una pendiente descendente”, concluyó.

