Gignac acusa a Samuel García por usar su imagen. Las campañas políticas dieron inicio hace 10 días en México y los candidatos están desatados en la búsqueda del voto de los ciudadanos. En este escenario, un candidato creyó que era buena idea utilizar la imagen de André-Pierre Gignac como parte de sus esfuerzos por atraer a los electores de Nuevo León.

A través de un comunicado de prensa colgado en sus redes sociales, el delantero de los Tigres denunció que un político emplea su figura en su campaña, por lo que rechazó que apoye a algún candidato en específico.

“Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas”, dijo el goleador en su cuenta de Twitter.

Samuel García promete un nuevo estadio a los Tigres

Tuca Ferretti niega haber insultado a un aficionado de Tigres

Gignac acusa a Samuel García por usar su imagen en su campaña

Aunque no mencionó por su nombre a la persona que utilizó su imagen para promocionarse en redes sociales, usuarios compartieron una imagen del Instagram de Samuel García, que busca la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, en la que sobrepuso una fotografía de Gignac.

Gignac aclara sobre su imagen "relacionada" con la campaña de Samuel García https://t.co/ykALxdYpfX — Edgar Martinez (@garymtzjr) April 14, 2021

Apenas hace unos días, Samuel García prometió que construirá un nuevo estadio a los Tigres en caso de que se lleve la gubernatura de la entidad. El senador con licencia es un conocido aficionado de los Felinos y en más de una ocasión se ha dejado ver en los juegos de local de este club.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen