Al final de la victoria del León sobre Mazatlán se supo que Emmanuel Gigliotti jugó y anotó un gol en la victoria del León frente a Mazatlán FC pese a que tuvo permiso de su equipo para no hacerlo y viajar a Buenos Aires para acompañar a su padre, quien se encuentra grave en Argentina.

En consecuencia, así lo dio a conocer el estratega Ariel Holan en conferencia de prensa posterior al partido en el que los esmeraldas se impusieron a los cañoneros en un encharcado Nou Camp.

“Contento por Gigliotti, que su padre está gravísimo en Buenos Aires. El club le dio las facilidades de viajar, pero decidió quedarse, se le valoró. Y está al pendiente todo el día de la situación en Buenos Aires; él entra y convierte el golazo del equipo”.

Holan destacó que “el apoyo de sus compañeros me pone muy contento porque nos hace crecer humanamente como grupo cuando alguien no pasa por un buen momento y tenga a todos sus compañeros y el club apoyándolo. Estas son cosas que no se saben porque no se tiene por qué saber. Pero estoy contento por él por lo que se genera como equipo”.

Mientras que, Beñat San José, técnico de Mazatlán FC, también señaló que uno de sus jugadores se ausentó debido a que tuvo que atender asuntos personales urgentes como lo fue el caso de Camilo Sanvezzo.

“Camilo ha tenido un asunto personal, familiar y eso es lo primero, él siempre quiere estar. Es un referente para nosotros, esta vez no ha podido estar, gracias a Dios todo va bien y veremos si podrá estar para el siguiente partido”.

Gigliotti jugó pese a tener permiso para no hacerlo.

Finalmente dijo que “por mi parte y la del club, lo primero son las personas, hay que apoyarlas siempre. Son cosas personales que no hay que indagar, gracias a Dios todo está bien. Pronto estará con nosotros, no sabemos si será la siguiente jornada pero en breve estará”.

