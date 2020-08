Giancarlo Stanton va a la lista de lesionados de Yankees. Un día después de salir sorpresivamente en el segundo juego de la doble cartelera ante las Rayas de Tampa Bay, Giancarlo Stanton fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por los Yankees de Nueva York. El slugger sufrió de rigidez en su muslo izquierdo durante una carrera que hizo hacia segunda base.

“Me duele por él. Sé lo que ha hecho para estar aquí. Su juego habla por sí mismo. Esperamos sea algo que no lo mantenga fuera de acción por un periodo largo”, declaró Aaron Boone, manager de los Yankees, sobre la lesión de Stanton.

Prior to today’s game, the Yankees placed OF Giancarlo Stanton on the 10-day IL with a left hamstring strain and recalled INF Thairo Estrada (#71) from the alternate site.

— New York Yankees (@Yankees) August 9, 2020