Gerardo Martino también aconseja al ‘Chucky’ Lozano. tras su problema con Gattuso

El técnico de México confesó que habló con el atacante del Napoli luego de que el entrenador italiano lo separara del primer equipo.

Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la selección mexicana, platicó en exclusiva con TUDN y reveló que aconsejó a Hirving ‘Chucky’ Lozano cuando surgieron los problemas con su entrenador en el Napoli, Gennaro Gattuso.

“Aparecieron algunas conversaciones individuales, en este caso con Hirving, con su situación, por cosas que salieron en la prensa. Era necesario tener contacto para ver cómo estaba, esto fue en los días previos a su participación en el equipo”. Dio a conocer en Línea de 4 de TUDN.

Martino comentó lo que le dijo al Chucky, y al parecer motivó al mexicano, pues a los pocos días anotó con el Napoli en su primera oportunidad que tuvo tras la reanudación del futbol italiano.

“También habló el preparador físico Alfaro con él, mencionó que se sentía bien en lo físico, que lamentablemente no estaba viendo minutos. Me comentó el suceso de cuando lo marginaron de un entrenamiento y fundamentalmente mencionarle que su situación en el Napoli era distinta a otros equipos donde estuvo. En Holanda él evidentemente gozaba de una participación en los equipos, jugaba habitualmente y tenía un panorama distinto”, explicó.

Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la selección mexicana, prefiere ponerle ‘cámara lenta’ al gran momento que vive Raúl Jiménez y a los atractivos rumores que lo ponen en la órbita de equipos como la Juventus y el Real Madrid.

“Cualquier modificación o cambio, los primero que lo tienen que definir es tanto él como su familia, analizar muy bien cualquier posibilidad de cambio”.

Gerardo Martino también aconseja al ‘Chucky’ Lozano.

“Sé que es muy tentador a veces, a mí en algún momento me tocó ir a algún lugar de privilegio y pasados los años, me encuentro declarando que fue mi peor año. No es solo ir a los lugares que deslumbran, es estar convencido, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos”. Expresó Martino al tiempo que reconoció el momento que vive su centro delantero.

Síguenos Twitter @ElDictamen en