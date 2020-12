Gerardo Martino revienta al Chicharito Hernández. Javier Hernández tuvo un 2020 de pesadilla. El delantero mexicano pasó de ser la contratación estrella del Galaxy de Los Ángeles a ser despreciado por los aficionados del club de la Major League Soccer (MLS) en cuestión de medio año y ahora recibió un duro mensaje por parte del entrenador de la Selección Mexicana.

¿Puede volver Chicharito Hernández al Tri? Al Tata Martino no le tembló el pulso y en entrevista con ESPN se refirió al delantero mexicano. Tremendo dardo… 👊🔥



¿Qué piensan de las palabras del estratega? 😱 pic.twitter.com/Sf4X4l2brg — Bolavip México (@BolavipMex) December 9, 2020

En entrevista con ESPN, Gerardo Martino abordó la ausencia del Chicharito de sus cinco convocatorias de este año. El técnico argentino aseguró que no basta con ser el goleador histórico del Tri para ser llamado permanente al equipo nacional, por lo que dejó entrever que el ciclo del atacante del Galaxy podría haber llegado a su fin.

“Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no lo podemos convocar”, expresó el Tata durante la entrevista.

Mikel Arriola buscará la fusión de la Liga Mx con la MLS

Cata Domínguez rompe el silencio tras la eliminación de Cruz Azul

Gerardo Martino revienta al Chicharito Hernández y asegura que no basta con ser el goleador histórico para llamarlo a la Selección

Asimismo, Martino insinuó que Hernández Balcázar vive un mal momento en su club, por lo que sería un argumento más para dejarlo fuera de las futuras convocatorias de la Selección. “Independientemente de eso, y no quiero entrar en el análisis de su momento, en Galaxy que también tiene qué ver con el momento del equipo y que no le ha ido bien”, añadió.

Javier Hernández tiene más de un año sin vestir la playera de la Selección Mexicana, después de que protagonizara un incidente catalogado como “indisciplina” durante una gira del Tri por Estados Unidos. El Chicharito apenas pudo marcar en dos ocasiones en su temporada de debut con Los Ángeles y sufrió varias lesiones que lo mantuvieron fuera de la cancha por múltiples semanas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen