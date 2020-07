Gerardo Martino recomienda a Raúl Jiménez fichar con Manchester United. La gran temporada de Raúl Jiménez con Wolverhampton no ha pasado desapercibida para los grandes clubes de Europa, ni para Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana. Ante los rumores que indican que el delantero podría estar en la mira de Juventus o Manchester United, el seleccionador del Tri detalló el club idóneo para el canterano de América.

“Mirándolo desde afuera hoy no puedo ver a un número 9 como Raúl en el United. Hay muchos delanteros, como (Marcus) Rashford, (Anthony) Martial y el niño que ahora juega como extremo derecho: (Mason) Greenwood pero desde que Romelu Lukaku se fue, no veo un número nueve puro como Raúl (Jiménez)”, expresó Martino en Futbol Picante.

Mexico manager Gerardo Martino go like make Raúl Jiménez move go Manchester United. #TakeYourThrone pic.twitter.com/JJD3psSC7X

— Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) July 6, 2020