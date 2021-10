Gerardo Martino niega que Carlos Salcedo esté vetado del Tri. Gerardo Martino descartó que Carlos Salcedo esté vetado de la Selección Mexicana, después de que protagonizó una discusión con su asistente Jorge Theiler, durante la Copa Oro 2021. El Tata aseguró que la reciente ausencia del defensor de Tigres se debe estrictamente a una cuestión de su rendimiento.

“Hicimos una convocatoria y después del suceso hizo todo lo necesario para que el tema quede zanjado y terminado. A partir de ahora, exclusivamente su presencia o no estará vinculada a su desempeño futbolístico, el tema que sucedió está en el olvido”, dijo en entrevista con la cadena TUDN.

Asimismo, el entrenador argentino señaló que no es su trabaja fungir como “verdugo” y dio a conocer que el Titán se disculpó con el cuerpo técnico del Tri. “No estamos para ser verdugos de nadie ni para cortar cabezas. Hay futbolistas o del cuerpo técnico que tenemos que reconocer y pedir disculpas y el jugador ha hecho todo lo que entendemos que pudiera hacer”, agregó.

Las declaraciones Martino llegan después de que Salcedo develó que se disculpó con Theiler por la candente discusión que sostuvieron y aceptó que él fue el que estuvo equivocado.

“Yo la cagué y he aprendido a no hacer eso y a controlarme. Aprendí de ese roce que tuve en la Selección. Hablé con Jorge (Thieler), hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’. Ya las represalias que yo tenga las tomo y no tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”, declaró en entrevista con Multimedios.

