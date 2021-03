Gerardo Martino explica por qué no convoca a Santiago Ormeño. Santiago Ormeño ha sido una de las grandes revelaciones de la Liga Mx en el último año, sin embargo, esto no le ha conseguido un lugar en la Selección Mexicana. A pesar de consolidarse como un goleador, Gerardo Martino, entrenador del Tri, reveló el motivo por el cual aún no ha convocado al jugador de Puebla.

La tabla de goleo:



1. Rogelio Funes Mori 8⚽️

2. Pedro Alexis Canelo 8⚽️

3. Nicolás Ibáñez 8⚽️

4. Henry Martín 6⚽️

5. Santiago Ormeño 6⚽️

6. Ángel Sepúlveda 6⚽️

7. José Juan Macías 6⚽️ — PuntosFutbolMX (@PuntosFutbolMX) March 16, 2021

En entrevista con W Deportes, el Tata aseguró que no se deja impresionar solo por los goles de Ormeño, sino que busca analizar todo el juego que brinda el nieto del legendario Walter Omeño.

Gerardo ‘Tata’ Martino aseguró que observa a Santiago Ormeño para la selección mexicana, pero busca medirlo a nivel completo: “Se debe analizar lo que aporta al juego y no analizamos a un delantero por 5 o 6 goles". — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) March 17, 2021

“Como entrenadores de Selección tenemos en mente a todos los jugadores de la Liga MX y Ormeño es uno más de ellos. Lo que hacemos es que observamos toda la faceta del jugador durante un partido, no vamos por un jugador que lleva cinco o seis goles, también vamos por su participación dentro del juego. Nosotros observamos cómo se integra en el circuito de juego y ver si solo es un finalizador”, declaró Martino.

Necaxa despide al Profe Cruz tras 11 juegos

Jesús Corona revela adelantos de su renovación con Cruz Azul

Gerardo Martino explica por qué no convoca a Santiago Ormeño y habla sobre Raúl Jiménez

Acerca de un posible llamado de Raúl Jiménez, que se sigue recuperando de una brutal lesión de cabeza, el Tata aseguró que durante la próxima gira europea de la Selección Mexicana buscará contactar al Gigante de Tepeji para conocer el estado físico y de salud que atraviesa.

Hora de preguntarle al Tata sobre #FunesMori (sí o no) #EfraínÁlvarez(¿convocado?) #SantiagoOrmeño (¿será tricolor?) la fecha FIFA y más temas de @miseleccionmx. Los esperamos a las 5pm, en @PasionWFM 👇🏼 pic.twitter.com/7XI9Iaa8aN — Alejandro Gómez A. (@AlejandroGomezA) March 16, 2021

“Raúl viene de la misma manera en la que estuvo Andrés en noviembre, aprovecharemos que está cerca y lo vamos a tener con nosotros y seguramente charlaremos con él y escucharemos de propia boca cómo se va sintiendo sabiendo que falta mucho”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen