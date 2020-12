Gerardo Martino confiesa que los Juegos Olímpicos serán prioridad. Ante las suspensiones y cancelaciones que provocó la pandemia de COVID-19 en el mundo del futbol durante 2020, el próximo año estará cargado de eventos en todo el planeta. Ante los múltiples torneos que enfrentará la Selección Mexicana, Gerardo Martino, entrenador, adelantó que pondrán especial énfasis en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Gerardo Martino confesó que los Juegos Olímpicos serán prioridad en 2021.



"Lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre, hay una parte que compartimos a la par: Final Four, JJ.OO y Copa Oro donde evidentemente vamos a darle prioridad a los JJ.OO”. pic.twitter.com/HO2abLO650 — LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) December 30, 2020

“Lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que compartimos a la par: Final Four (Nations League de Concacaf), Juegos Olímpicos y Copa Oro donde evidentemente vamos a darle prioridad a los Juegos Olímpicos, seguramente es un tema que seguiremos hablando con Jaime (Lozano) respecto; incluso los tres mayores que eventualmente vaya a elegir, porque esos no van a participar en Copa Oro”, declaró el Tata en entrevista con TUDN.

El estratega argentino adelantó que buscará convocar la menor cantidad de futbolistas Sub-23, de manera que no afecte los llamados que pueda hacer Jaime Lozano, entrenador del Tri Olímpico, de cara al Torneo Preolímpico de la Concacaf y las Olimpiadas.

“Él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en tanto y en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son sub-23, menos le tocaré el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá; seguramente habrá alguno que no tenemos posibilidad de negociar de alguna manera, pero dentro de un equilibrio pero sabiendo que a mediados de año los Juegos Olímpicos son prioridad”, añadió Martino.

La Selección Mexicana tendrá actividad en la Copa Oro, Liga de Naciones de la Concacaf, eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio durante 2021.

