Gerardo Martino buscará llamar a Funes Mori a la Selección Mexicana. Rogelio Funes Mori comenzó su proceso para adquirir la ciudadanía mexicana, con la esperanza de poder ser convocado por Gerardo Martino al Tri. El delantero de Monterrey reveló en una entrevista que el Tata contactó a su representante para conocer los avances del trámite y expresó su interés en nominar a la Selección al mexicano.

👉¡LA NUEVA CARTA DEL TATA!👏🇲🇽 Rogelio Funes Mori, descubrimiento de RAYADOS, es el delantero apuntado por Martino🙌 https://t.co/6cMW9l7GS6 — Bolavip México (@BolavipMex) September 28, 2020

“El ‘Tata’ habló con mi representante y le mostró su interés así que yo estaba a la espera de que concretara ese ajuste en las reglas que me impide participar”, declaró Funes Mori en plática con ‘La Nación’ de Argentina.

¿QUÉ PASÓ? 👉🏽 Rogelio Funes Mori hizo una fuerte revelación sobre su futuro 👀 https://t.co/JR9Sizgxbq — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) September 29, 2020

El Mellizo confirmó que tiene interés en representar a México, pero detalló que quería jugar con la Albiceleste. Rogelio indicó que conoce que es poco probable que pueda jugar con el equipo nacional de su país ante la cantidad de jugadores talentosos que tiene la selección en la posición de delantero, aunque denunció que no recibió las mismas oportunidades que otros.

Gerardo Martino buscará llamar a Funes Mori a la Selección Mexicana, el delantero de Monterrey confirmó que el Tata ya lo contactó a través de su agente

“Mi sueño siempre fue el de jugar en la selección de mi país, porque soy argentino, pero tenemos muchos jugadores top y es difícil, aunque también siento que no me han dado la oportunidad como a tantos otros. Siento un gran cariño por la gente de México y la verdad es que me gustaría representarlos en una selección. Vamos a ver, pero sí, me interesa”, añadió.

Lo quiere 'El Tata' 🇦🇷 ⚽ 🇲🇽 Rogelio Funes Mori reconoció que Gerardo Martino lo busca para jugar con la Selección Mexicana. Falta completar el trámite y eliminar obstáculos para verlo con el Tri, dijo para el diario La Nación argentino. pic.twitter.com/tnvaKCk4DC — El Poder del Futbol ⚽ (@PoderFutbol) September 29, 2020

Por último, Rogelio Funes Mori mencionó que está a la espera de que la FIFA modifique una reglamentación que le impediría en este momento jugador con México, dado que anteriormente militó con la Selección de Argentina.

💥 YA ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA NATURALIZACIÓN 💥#AgendaFOXenCasa A Rogelio Funes Mori le gustaría jugar con la Selección Mexicana: "Sin duda, me encantaría hacer dupla con Raúl Jiménez"@ruubenrod pic.twitter.com/MMdLzKj8jS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 23, 2020

“Ya llevo más de 5 años viviendo aquí, soy residente y puedo hacer la naturalización. Había algo que impedía la chance de jugar por México: el hecho de haber disputado un Sudamericano Sub 20 por Argentina, más allá de un amistoso con la selección mayor de Sabella contra Brasil, pero eso se iba a ajustar. Así que estamos viendo si se puede dar”, finalizó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.