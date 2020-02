Gerardo Martino avaló fichaje de Rodolfo Pizarro. Gerardo Martino tuvo en sus manos el futuro de Rodolfo Pizarro, así lo dio a conocer al ahora jugador de Inter de Miami. En entrevista con ESPN, el atacante mexicano aseguró que ante de fichar con la nueva escuadra de la MLS platicó con el entrenador de la Selección Mexicana, a quien le preguntó si todavía estaría en sus planes en caso de llegar al balompié norteamericano.

Rodolfo Pizarro, del @InterMiamiCF reveló que antes de aceptar la oferta del equipo de la MLS habló con Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, quien no le cerró las puertas del Tri por ir al balompié de Estados Unidos. pic.twitter.com/GYTlQJSBIU — DiegoCora_ESPN (@diegocora_ESPN) February 17, 2020

De acuerdo a Pizarro, en caso de que Martino le hubiera señalado que ya no sería llamado al Tricolor por su decisión, hubiera preferido mantenerse en la Liga Mx con los Rayados de Monterrey debido a que desea representar a México.

“Platiqué con el profe (Gerardo Martino). Si el profe me hubiera dicho que no me iba a convocar después de venir acá, no hubiera tomado la decisión de venir, creo que lo más importante para un jugador es la selección, es prepararte para estar ahí. Hablé con el profe, me dijo que él estaba de acuerdo, mientras no bajara mi nivel, sabía lo competitivo que era esta liga y que no pasaba nada”, externó Pizarro en entrevista para ESPN.

Gerardo Martino avaló fichaje de Rodolfo Pizarro

Por otra parte, el ex jugador de la Pandilla rechazó que haya quedado en malos términos con la directiva de Monterrey y expresó que no hizo “nada indebido”, a pesar de la molestia que externó Duilio Davino, directivo de los Rayados.

“Me despedí de ellos muy bien, estuve un año y medio ahí, disfruté la ciudad, gané cosas. Sabía que no iba a durar tanto ahí, por algo está la cláusula que es muy clara. No hice nada indebido porque está en el contrato, no hay que hacer tanta polémica. Quedé bien con ellos y todo está bien, les deseo lo mejor”, declaró en charla con ESPN.

Agradezco al Club de Fútbol Monterrey por permitirme ser parte de su historia. Me voy contento por ganar la final más importante en la historia del club y por el título de liga. Le deseo lo mejor a la afición y al único club internacional de Nuevo León y siempre sonrían 🤡🤡 pic.twitter.com/MLr9uLd4sj — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) February 14, 2020

Este lunes, Inter de Miami anunció oficialmente la contratación de Rodolfo Pizarro como el segundo jugador franquicia de la institución. El fin de semana pasado, el “Joker” marcó el primer tanto en la historia del club en un duelo amisto ante Philadelphia Union.

