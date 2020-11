Gerardo Martino aclara si Carlos Vela regresará a la Selección Mexicana. A menos de un día de enfrentar a Corea del Sur, Gerardo Martino habló sobre la ausencia de Carlos Vela de la Selección Mexicana, en lo que parece ser su adiós definitivo. El estratega del Tri aseguró que el delantero de Los Ángeles FC aún no cambian su idea y señaló que el representativo nacional es “más grande” que cualquier jugador.

"Nada ha cambiado, hablé con él hace dos años" El 'Tata' Martino dejó claro que el tema Vela sigue siendo el mismo https://t.co/oqVFuUKgyO — AS México (@ASMexico) November 13, 2020

“En el caso de Carlos (Vela) que está todo dicho y no ha cambiado nada. La respuesta es de futbolistas de libertad y de acuerdo a su idea. La selección es más importante y grande que cualquiera de los que hoy están, ya sean jugadores, técnico o directivos”, declaró el Tata en conferencia de prensa desde Austria.

Martino reveló que se contactó con Vela a su llegada al timón del Tri y fue ahí donde conoció la postura del actual Jugador Más Valioso de la Major League Soccer (MLS). El argentino detalló que la decisión de regresar a la Selección es enteramente de Vela, con lo que abrió las puertas al atacante.

Gerardo Martino aclara si Carlos Vela regresará a la Selección Mexicana y revela cuándo fue la última vez que habló con el delantero

“Lo que hay que hacer uno normalmente en estos casos es que las reglas del juego se ponen en el inicio del proceso y al no ser yo mexicano los futbolistas no me conocen y contacté uno a uno y eso fue hace dos años y esa conversación con Carlos fue hace dos años. Como siempre dije, el hecho de decir estoy o no estoy está en su persona”, añadió.

Tras la Copa del Mundo de Rusia 2018, Carlos Vela pidió no volver a ser llamado a la Selección Mexicano y a dos años de ese mensaje, no ha cambiado de opinión.

