Gerardo Lugo anuncia su retiro de las canchas. Una de las promesas ‘frustradas’ del balompié nacional colgó los botines. Se trata de Gerardo Lugo, quien a sus 35 años de edad decidió ponerle fin a su trayectoria como futbolista tras no ver ‘oportunidades claras’ en el horizonte.

En entrevista con ESPN, Gerardo Lugo explicó que debido a las reglas del balompié azteca, no se siente con la confianza de encontrar un nuevo reto.

“Ya es tiempo, ya no lo estaba disfrutando, al final del día dices he logrado estar casi todos los años jugando finales, disputando finales, estar en liguilla y hoy estoy sufriendo por encontrar equipo, estoy sufriendo porque las leyes no me apoyan, las reglas no me favorecen. Entiendo que todo esto es un negocio, pero después de 13 años de carrera y lo que logré creo es tiempo de darle stop y no estar sufriendo por algo que amo tanto que es el fútbol, cuando lo dejas de disfrutar no termina estando bien”, explicó en entrevista a ESPN.