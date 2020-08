Gerardo Artega ya está en Béligca para reportar con Genk.

Gerardo Artega llega a Béligca para reportar con Genk.

Gerardo Arteaga, defensor mexicano surgido en Santos Laguna, ya está en Bélgica y se alista para presentar pruebas físicas y ser presentado en los próximos días con el Genk.

El zaguero mexicano de 21 años llegó la mañaana de este miércoles en un vuelo directo de la Ciudad de México rumbo a Ámsterdam y ahí lo recibió un representante del Genk, para emprender un camino de aproximadamente dos en automóvil rumbo a la ciudad Genk, ya en territorio belga.

Mientras tanto, el equipo belga ya anunció hace unos días su traspaso y el futbolista espera a que la embajada de Bélgica le entregue su visa de trabajo, como parte de los requisitos para que pueda enrolarse con su nuevo club.

Gerardo Arteaga is een Genkie! Nationaliteit: 🇲🇽

Positie: linksachter

Leeftijd: 21 jaar

▶️ https://t.co/MT1JkxgKDx@Arteaga_Gera es mas que bienvenido en nuestro club, como sean las hinchas del @ClubSantos y todos sus seguidores! 🔵⚪#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/S9yC7G7CcR — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 5, 2020

Si no conoces lo suficiente sobre el nuevo equipo del jugador mexicano, te invitamos a enterarte un poco más sobre ello.

Por lo pronto, su nuevo club debutó en la temporada 2020-21 de la Jupiler Pro League con victoria de visita 1-2 ante Zulte-Waregem. Donde milita el otro mexicano Omar Govea y el siguiente compromiso del Genk será en casa ante Leuven. Por lo que el debut de Arteaga aún tendrá que esperar porque el juego será el próximo sábado 15 de agosto.

Acuerdo con el internacional mexicano Gerardo Arteaga.

KRC Genk ha llegado a un acuerdo con el mexicano Santos Laguna sobre el traspaso de Gerardo Arteaga (21). Sujeto a sus pruebas médicas, Arteaga puede firmar un contrato en Genk por cinco temporadas.

Gerardo Arteaga es un lateral izquierdo rápido y físicamente fuerte con cualidades tanto defensivas como ofensivas. Terminó en el Santos Laguna a los catorce años, jugó por primera vez como lateral izquierdo en las categorías inferiores y debutó en el primer equipo poco después de cumplir los dieciocho. Dos años después también se convirtió en internacional mexicano. También forma parte de la escuadra olímpica de su país.

Arteaga jugó recientemente su 99 º y último partido para el club en el que creció. En una entrevista con Fox Sports, se mostró orgulloso de su transferencia.

Gerardo Arteaga: “Es un sueño hecho realidad poder jugar al fútbol en Europa y para un gran club como el Genk. Sé que el club ha desarrollado jugadores como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y otros. Impresionante.”

El nuevo jugador del flanco izquierdo del Genk también tuvo buenas palabras para su club Santos.

Gerardo Artega ya está en Béligca para reportar con Genk.

Gerardo Arteaga: “Estoy muy agradecido con el club por los valores que me han dado. La filosofía de Santos es ‘ganar sacando’. No solo a nivel futbolístico, sino también por lo que haces fuera de él: ayudar a las personas que lo necesitan, a las personas con discapacidad. He podido desarrollarme como futbolista, pero también como persona. Y quiero mostrar eso en Europa también. No solo soy un buen jugador de fútbol, ??sino también una buena persona ”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen