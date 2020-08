Gerardo Arteaga habla de su vida inusual en Bélgica.

Gerardo Arteaga apareció con el Cristal Arena de fondo y otorgó un poco de conocimiento sobre su persona mediante una breve entrevista publicada por el Genk en su cuenta de Twitter.

El defensor aborda diversos temas, entre los cuáles, sobresale la manera en cómo se siente tras cristalizar su sueño europeo, advierte que no ha sido fácil estar lejos de México, revela porqué llegó al Genk y se compromete con su nuevo club.

“Mi nombre es Gerardo Arteaga, soy muy alegre, feliz dentro y fuera de la cancha, una persona con la que siempre puedes contar”, se catalogó el futbolista.

El lateral surgido en la cantera de Santos Laguna de México comenta qué lo motivó para llegar a Bélgica.

