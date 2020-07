Gerardo Arteaga confirma su fichaje con Genk. Bélgica tendrá un nuevo embajador azteca. El canterano de Santos Laguna, Gerardo Arteaga, confirmó su fichaje con el Genk. De esta forma, el lateral izquierdo de 21 años emprenderá su primera aventura futbolística fuera del balompié nacional.

Tras Carlos Hermosillo, Guillermo Ochoa y Omar Govea, Gerardo Arteaga será el cuarto jugador mexicano que jugará en el balompié de Bélgica. El ahora ex Santos Laguna considera que es un ‘sueño’ emigrar al Viejo Continente.

Pese a que el COVID-19 estropeó los planes de la Selección Mexicana para este año, Arteaga confía en entregar buenas actuaciones en Bélgica para ganarse el llamado de Gerardo Martino para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Se viene el Mundial y creo que me da tiempo de trabajar en Europa, creo que será una buena oportunidad para pertenecer al grupo del Mundial”, comentó Arteaga.

Ante Cruz Azul, Arteaga jugó sus últimos minutos cómo lagunero. Gerardo debutó en 2016 con Santos Laguna, equipo con el cual sumó 108 partidos. Fue Campeón del Clausura 2018 con los Guerreros en la Final frente a Toluca; ya fue convocado a Selección Mayor y a nivel menor participó del Esperanzas de Toulon en el 2018.​

“No me faltó nada con Santos. Logré el campeonato y di lo mejor de mí. No me guardé nada para este club”, aseguró Gerardo Arteaga.