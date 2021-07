Gerard Piqué está a la espera de que Messi fiche con Barcelona. La novela entre Lionel Messi y Barcelona continúa y, a pocas semanas del inicio de LaLiga, el anuncio oficial de la renovación del delantero rosarino sigue sin llegar. Ante esto, Gerard Piqué mencionó que todos sus compañeros de club están a la expectativa de la firma de León, sin embargo, mencionó que no han hecho un trabajo por convencerlo de mantenerse en la institución.

“Era esperable la pregunta, Estamos esperando a que Messi firme la renovación y poder tenerlo con nosotros. No creo que haga falta (convencerlo), espero que esté convencido”, declaró el defensor central al ser cuestionado por la falta de un de anuncio.

Acerca del rendimiento del equipo, bajo las órdenes de Ronald Koeman, en la temporada pasada, el famoso esposo de Shakira aseguró que no fue un buen año, debido a que los Blaugranas están obligados a ganar LaLiga o Champions League para rescatar su campaña.

“El año pasado no fue el mejor de los años para nosotros. Es verdad que ganamos la Copa pero nosotros si no ganamos LaLiga o la Champions no es un buen año y esta temporada vamos con muchas ganas”, añadió Piqué.

Finalmente, el defensor indicó que esperan brindar buenos resultados desde el inicio de la campaña para mantener a raya a Real Madrid y Atlético de Madrid.

“Tengo la misma ilusión del primer año, queremos empezar bien, coger buena dinámica porque normalmente cuando ganamos la Liga es porque cogemos buen ritmo y vamos con puntos de ventaja. A partir de aquí lo sabemos e intentaremos hacer que Real Madrid y Atlético no molesten”, concluyó.

Barcelona inicia la temporada el próximo 15 de agosto como local ante Real Sociedad, en un duelo que reúne a los últimos dos campeones de la Copa del Rey.

