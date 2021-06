Georginio Wijnaldum pide a la UEFA detener los juegos por actos de racismo. Ante las muestras de racismo que ha habido recientemente en el futbol, Georginio Wijnaldum pidió a la UEFA tomar la iniciativa y detener los partidos al detectar insultos discriminatorios hacia los futbolistas.

💬 "Creo que la UEFA debería protegernos si hay insultos racistas en los campos. En tal caso, pueden detener el partido"https://t.co/at9m3Fkfnx — Diario AS (@diarioas) June 24, 2021

“La UEFA debería de estar ahí para proteger a los jugadores en el campo, debería de tomar la decisión por los jugadores… La UEFA debería de tener un papel líder y deberían de ser ellos los que digan: ‘si esto pasa, se suspende el partido'”, dijo el mediocampista de PSG en una conferencia de prensa este jueves.

⚽ #Fútbol El capitán de la selección holandesa, Georginio Wijnaldum, pide a la UEFA «proteger» a los jugadores del racismo https://t.co/ygIovxltTu — ideal_granada (@ideal_granada) June 24, 2021

Sobre cómo reaccionaría en caso de escuchar un insulto racista o ser víctima del mismo, Wijnaldum señaló que abandonaría la cancha en señal de protestas. “Nunca he experimentado esa sensación y espero no sentirla nunca (…). No sé cómo reaccionaría. Al principio pensaba que no saldría del campo, pero ahora pienso diferente”, añadió.

Finalmente, reiteró que esta decisión no debe recaer en los jugadores y aseguró que todos están de acuerdo en que debe haber una postura más rígida de la UEFA ante estas expresiones reprobables. “Pero creo que todo el mundo coincide en que es la UEFA la que tiene que proteger a los jugadores”, concluyó.

🌈Wijnaldum desafía a la UEFA y portará un brazalete en apoyo al LGTB



🗣️El capitán de Países Bajos lo anunció en un comunicado: "Queremos enfatizar que estamos a favor de la inclusión y la conexión"#Eurocopa2020EnAShttps://t.co/HRNXVmKeux — Diario AS (@diarioas) June 23, 2021

Los comentarios del mediocampista de los Países Bajos llegan después de que la UEFA anunció que investigaría los insultos racistas lanzados por aficionados húngaros durante los dos primeros juegos de la fase de grupo en la Arena Puskas, en una actitud que se ha repetido en los últimos años por parte de este público.

