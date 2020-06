George Floyd: Anthony Joshua se suma a las manifestaciones. Celebridades del mundo del deporte se siguen sumando a las protestas tras la muerte de George Floyd. Este sábado, el campeón del mundo de los pesos pesados, Anthony Joshua, apareció en su natal Watford para participar en una manifestación contra el racismo.

El británico sorprendió a los presentes al sumarse a la marcha con muletas. De acuerdo a los agentes de la prensa de Anthony Joshua, el pugilista utiliza el aparato ortopédico como medida de precaución por una punzada en la rodilla.

Joshua se presentó a la marcha con una playera con el nombre del movimiento ‘Black Lives Matter’ en el frente. El británico se unió a cientos de personas que protestaron pacíficamente contra la discriminación racial.

En las imágenes se aprecia a Joshua con el aparato ortopédico ‘cuidando’ su pierna izquierda. La protesta en que la participó el campeón de los pesos pesados contó con el aval del alcalde de Watford.

Además de Anthony Joshua, otro reconocido deportista británico se sumó a la causa a través de sus redes sociales. Se trata de Lewis Hamilton quien condenó los actos de racismo mediante un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

“He estado leyendo todos los días para tratar de estar al tanto de todo lo que ha estado sucediendo en nuestra lucha contra el racismo, y me trajo tantos recuerdos dolorosos de mi infancia. Recuerdos vívidos de los desafíos que enfrenté cuando era niño, ya que estoy seguro de que muchos de ustedes que han experimentado racismo o algún tipo de discriminación han enfrentado. He hablado muy poco sobre mis experiencias personales porque me enseñaron a seguir adelante, no mostrar debilidad, matarlos con amor y vencerlos en la pista”, explicó el actual campeón del mundo de conductores de la máxima categoría del automovilismo mundial.